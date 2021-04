Nico Pachali : Duisburger Künstlerstipendiat stellt im Kunstraum SG1 aus

Duisburg Der neue Duisburger Künstlerstipendiat Nico Pachali stellt Kunst aus, die in sogenannter „Space-Language“ verfasst ist. Die Ausstellung ist mit aktuellem Schnelltest zu begutachten.

Pachalis Ausstellung trägt den Titel „Sprache sprechen Raum denken“ und ist als sogenanntes „Motion Field Movement“ angeordnet. Dafür hat er den Raum in drei Areale aufgeteilt: Space 1 „Field“, Space 2 „Motion“, Space 3 „Movement“. Die Architektur der Räume im Einzelnen wie als Ganzes mit seinen malerisch-zeichnerischen Sprach- und Schreibkunstwerken mutet an wie eine Choreografie, mittels dieser die Besucher durch die Ausstellung wandeln.

Nico Pachalis Kunstwerke bestehen aus transparentem Klebeband. Darauf arbeitet er mit Kugelschreiber und Permanentmarker, teilweise sogar beidseitig. Seine Arbeitsweise beschreibt er wie folgt: „Ich verwandle Sprache in Schrift. Diese ordne ich horizontal oder vertikal an. Die Buchstaben schreibe ich in Blockschrift. So werden Linien daraus. Diese auszumalen geschieht dann als zeichnerischer Prozess. Doch durch das Klebeband bekommt die Zeichnung eine andere Konsistenz“, sagt der Künstler. Auf diese Weise entstehen experimentelle Collagen, die in einer ganz eigenwilligen sogenannten „Space Language“ verfasst sind.