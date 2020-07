Im Ruhrorter „Hafenkult“ entstand ein Kinderbuch : Kinder finden es nie zu kalt für Eis

Duisburg Das Bilderbuch „Das Ei von Aua“ ist durch die Illustrationen von Mareike Engelke ein echtes Kunstwerk geworden. Worum es genau geht.

Kunstanstifter – welch‘ schöner Name für einen Buchverlag! Er ist Anstifter von Kunst, versteht sich als unabhängiger Verlag für Illustration, der höchstens zehn bis zwölf sorgfältig ausgesuchte Werke im Jahr veröffentlicht und seinen Firmensitz in Mannheim hat. „Das Portfolio besteht heute fast ausschließlich aus Bilderbüchern für Erwachsene und Kinder.

Und was hat es mit dem verwirrenden Titel auf sich? „Das Ei von Aua“ erzählt eine ziemlich skurrile Geschichte, in deren Mittelpunkt ein schneebedeckter Berg namens Bob, die Eisverkäuferin Aurora und die freche Rauchschwalbe Emma stehen. Auf dem alten Eiswagen stand einst in großen Buchstaben „Das Eis von Aurora“. Jetzt aber fehlen einige Buchstaben, so dass auf dem Auto nur noch „Das Ei von Aua“ zu lesen ist.