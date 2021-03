Kunst im öffentlichen Raum : Eine Kläranlage auf den Kopf gestellt

Serie Duisburg Sie verleitet uns oft zu erstaunten Fragen, mit der Zeit neigt sie zur Unauffälligkeit und scheint unserer Aufmerksamkeit zu entschwinden, weil ihr Anblick zur Normalität wird: Die „Kunst im öffentlichen Raum“.

Ein schlichter Name mit bezeichnender Form: „Filter“ nannte der in Mülheim geborene Künstler Peter Könitz seine Skulptur, die er im Rahmen des Bildhauer-Symposiums „Binnen – Hafen – Zeit“ 1993 schuf. Installiert wurde sie auf der Kaimauer am Ruhrorter Vincke-Kanal. Die drei aus Edelstahl geformten Trichter sammeln Regenwasser und geben es über einen Ablauf wieder ans Hafenbecken ab. Animiert wurde Könitz durch die „Architektur“ einer Kläranlage, deren Bauform er auf den Kopf stellte. Entsprechend lesen sich die Hinweise in der Beschreibung der Skulptur.

Peter Könitz studierte Bildhauerei an der Folkwangschule in Essen und an der Kunstakademie in Düsseldorf unter anderem bei den Professoren Sieler und Szekessy. 1963 ging er nach Paris, um ein Jahr lang an der „Ecole des Beaux-Arts“ bei Professor Adam sein Studium zu vertiefen. Noch im gleichen Jahr erhielt er den Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft der Stadt Mülheim.