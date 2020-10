Duisburger Künstler in Corona-Zeiten : Wir sind noch da!

Duisburg Künstler sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Die RP hat Duisburger Künstler ermuntert, selber von ihren Arbeiten zu berichten. Hier folgt der zwölfte und letzte Teil unserer Serie.

Bernd Beuscher, 1958 in Duisburg geboren, lehrt nach Promotion und Habilitation als Religionspädagoge an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen in Bochum. In unser Serie können wir Professor Beuscher als Künstler, genauer als Fotograf mit künstlerischem Anspruch kennenlernen. Zu seinen Fotos sagt er: „Meine Fotos fangen Wünsche und Versprechen ein. Manchmal sind Textelemente auf dem Bild, die das Erzählen in Gang bringen. Manchmal sind nur Farben, Formen und Strukturen zu sehen. Aber immer zeigt sich ein Widerspruch zwischen Verheißung und Umgebung. Man könnte meine Fotografien als visuellen Smalltalk bezeichnen.“ Als ein Beispiel seiner Fotoarbeiten schickte uns Bernd Beuscher das hier abgebildete Motiv. Dazu schreibt er: „Was springt mir ins Auge, kommt mir in den Sinn? Riesenbrot, ein Ausrufezeichen, das Geblubber der Maschine. – Ich sehe was, was du nicht siehst. Was sagen Sie...?“