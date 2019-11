Weltrekordversuch in Duisburg : Der Herr des Kraken

Guido Verhoef ist künstlerischer Leiter des Luftballon-Projektes. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Guido Verhoef und sein Team arbeiten im Duisburger Landschaftspark am weltweit „größten Unterwassertier aus Luftballons“. Es soll am Freitagabend beim Lichtermarkt im Hüttenwerk vorgestellt werden.

Guido Verhoef (43) ist der Herr über ein quieschbuntes Chaos. An diesem Nachmittag bewegt er sich im Hüttenmagazin des Landschaftsparks Duisburg-Nord durch deckenhohe Berge aus Luftballons. Es wirkt, als wate er durch ein überdimensioniertes Bällebad. In einer Ecke des Raums dröhnen Maschinen, die Luft ansaugen, und an denen vier von zwölf Mitarbeitern im Akkord Ballons aus Naturkautschuk befüllen. Aus einer anderen Ecke des großem Zimmers tönt Rihanna aus einer Box. Schließlich soll die Arbeit hier Spaß machen.

Der Grund für das chaotisch-bunte Wirrwarr ist ein Weltrekordversuch. Verhoef und sein Team wollen im Rahmen des Lichtermarktes im Landschaftspark am Freitagabend das „größte Wassertier aus Luftballons“ präsentieren. Der Rekord liegt bei etwa 10.000 Ballons. Der niederländische Ballonkünstler will ihn deutlich überbieten. Ob das gelingt, entscheidet am Freitagabend Olaf Kuchenbecker, Rekordrichter beim Rekord-Institut für Deutschland.

Info Tombola für die gute Sache Lose Im Rahmen des Lichtermarktes werden Besucher für einen Euro an einer Losaktion teilnehmen können. Zu Gewinnen gibt es einen Hotelaufenthalt im Salzburger Land. Erlös Der Erlös kommt dem Verein Zebrakids zugute, der im MSV-Stadion eine Loge für schwerkranke Kinder unterhält.

Am Mittwochnachmittag ist die bunte Unterwasserwelt nur in Teilen zu sehen. Einzelne Stücke der Tentakel liegen herum, Teile von Meerjungfrauen und bereits fertiggestellte Wale aus Ballons. Wenn alles fertig ist, soll es auch noch Taucher, Delfine und Palmen geben. Ein Teil der Ballons soll außerdem aus einem besonderen Material sein, das angestrahlt in Neonfarben leuchtet. Damit wollen die Künstler es so aussehen lassen, als würden einzelne Tiere schweben.

Ein Meer aus Luftballons. Im Hüttenmagazin herrschte in den vergangenen Tagen buntes Chaos. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Verhoef ordnet das Chaos, er dirigiert die Künstler und organisiert die Hilfskräfte. Hier ein nettes Wort, dort ein Hinweis. Er verfolgt einen Plan. Denn auch wenn es nicht so aussieht, es gibt für so gut wie alle Teile detaillierte Baupläne. Spontan passiert hier nur wenig.

Der Niederländer ist Profi. Er hat bildende Künste studiert. „Und irgendwann bin ich dann bei der Magie der Ballons hängengeblieben“, sagt er. „Sie geben einem so vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung. Das macht einfach Spaß.“ Er realisiert inzwischen Ballonprojekte in ganz Europa. „Und jedes ist eine neue Herausforderung. Wir machen kein Projekt zwei Mal. Wir schauen uns immer wieder aufs Neue die Gegebenheiten vor Ort an, entwickeln Ideen und schauen dann, wie sie sich realisieren lassen.“

Weltrekordversuche im Landschaftspark sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Hauptverantwortlich dafür ist der Duisburger Reiseveranstalter Schauinsland, der das Sponsoring für verschiedene Großveranstaltungen im stillgelegten Hüttenwerk übernimmt. „Wenn wir das Sponsoring für eine Veranstaltung übernehmen, dann bleibt es bei uns nicht beim Geldgeben“, sagt Unternehmenssprecherin Simone Feier-Leist. „Wir bemühen uns auch immer, die Veranstaltungen zu bereichern und die Projekte mit etwas Leben zu füllen. Und dabei seien in der Vergangenheit eben Aktionen wie die Weltrekord-Sandburg oder die größte Liege aus Eis herausgekommen. Ob es beim Lichtermarkt im kommenden Jahr wieder einen Weltrekordversuch geben wird, ist noch nicht klar. „Wir schauen jetzt erst einmal, wie das hier läuft. Ausschließen will ich das aber natürlich nicht.“

Vorne rechts ist schon ein Schwertwal aus Ballons zu erkennen. Wenn alles fertig ist, soll im Landschaftspark eine ganze Unterwasserwelt zu sehen sein. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Eröffnet werden Lichtermarkt und Ballonausstellung am Freitagabend. Bis einschließlich Sonntag sollen 107 Stände mit hochwertigem Kunsthandwerk Besucher anlocken. Wie schon im vergangenen Jahr findet der Markt nicht in der Kraftzentrale, sondern im Außenbereich des Landschaftsparkes statt. Rund 70 Stände finden sich rund um den Gasometer, 37 in der Gebläsehalle. Rund 260 Bewerbungen zeigen, dass das Event nicht nur bei Besuchern, sondern auch bei Ausstellern äußerst beliebt ist.

100 Tannenbäume sollen bei den Gästen für weihnachtliche Stimmung sorgen. Die frisch geschlagenen Bäume schmücken aber nicht nur den Lichtermarkt, sondern dienen anschließend noch einem guten Zweck. Am 7. Dezember werden sie vom gemeinnützigen Verein „ZebraKids“ vor Ort für „einen kleinen Betrag“ verkauft. Der Erlös wird gespendet.