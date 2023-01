Diskussion um Temperatur in Duisburger Schwimmbädern „Weil sie nach kurzer Zeit blaue Lippen haben und am ganzen Körper frieren“

So viel fraktionsübergreifende Einigkeit gibt es nur selten: Die Bezirksvertretung Hamborn befasst sich in ihrer Sitzung am Freitag mit einem Antrag, den SPD, CDU, Grüne und Linke/SGU gemeinsam stellen. Ihre Forderung: Die Wassertemperatur in den städtischen Schwimmbädern soll wieder erhöht werden. Im Antrag ist die Rede von einer „Erhöhung beziehungsweise Wiederherstellung der Wasser- und Lufttemperaturen auf 28 Grad Celsius statt der beschlossenen Senkung auf kalte 26 Grad“.