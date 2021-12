Duisburgs Krisenstabsleiter fordert härtere Maßnahmen : „Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch sinnvoll“

Duisburg Die ab dem 28. Dezember geltenden neuen Regeln in NRW gehen Duisburgs Krisenstabsleiter und Stadtdirektor Martin Murrack nicht weit genug. Er ruft dazu auf, Kontakte zu vermeiden.

(RP) Die NRW-Landesregierung hat jetzt eine neue Coronaschutzverordnung veröffentlicht, die am Diensttag, 28. Dezember, in Kraft tritt. Diese beinhaltet unter anderem eine Reduzierung von Kontakten auch für Immunisierte.

Er ruft die Duisburger dazu auf, überall dort, wo es möglich ist, die Kontakte zu reduzieren: „Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch sinnvoll. Es ist wichtig, dass wir die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante möglichst lange hinauszögern. Dazu können wir alle beitragen, in dem wir uns nur mit wenigen Menschen treffen, auch an den Feiertagen auf größere Familientreffen verzichten und vor einem Treffen testen. Ich weiß, wie schwer das für uns alle ist, aber nur so wird es uns gelingen, unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu schützen. Und: lassen Sie sich impfen!“