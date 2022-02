Brandbrief an NRW-Gesundheitsminister Laumann : „Wasser auf die Mühlen der Querdenker“

Die Pooltests an den Grundschulen sorgen zurzeit für großen Ärger bei Schülern, Eltern und Lehrern. Foto: Mario Büscher

Duisburg In einem Brandbrief an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat Duisburgs Corona-Krisenstabsleiter Martin Murrack ein Ende der PCR-Pools an Grundschulen gefordert. Er spricht von einem „Test-Chaos“.

Die Stadt Duisburg erreichten immer mehr Bitten, Beschwerden und Brandbriefe aus der Elternschaft und von den verschiedenen Schulpflegschaften, so Murrack. Der Grund: Die PCR-Pooltestungen an den Grundschulen, die immer häufiger positiv ausfallen, werden inzwischen häufig erst nach mehreren Tagen aufgelöst. Bis zur Auflösung wissen Schüler, Eltern und Lehrer nicht, welches getestete Kind positiv ist und welches nicht.

„Wie auch in den Medien aktuell viel berichtet, diskutiert und kritisiert wird, kristallisiert sich auch in Duisburg für den Krisenstab immer mehr das Test-Chaos an den Grundschulen als vorherrschendes Thema und vorrangiges Problem für einen sehr großen Teil unserer Bürger heraus“, schreibt Murrack in seinem Brief von Donnerstag an den Minister.

Auch im Schulamt und Gesundheitsamt gingen immer mehr Beschwerden darüber ein, dass das angewandte Verfahren der PCR-Pooltestungen, die bei einem Positivbefund dann nur sehr langwierig aufgelöst werden könnten, den betroffenen Eltern „jede Planungssicherheit“ nehme, so Murrack.

Weiter heißt es in dem Brief, den der Krisenstabsleiter und Stadtdirektor per Facebook postete: „Hinzu kommt, dass die dann folgenden individuellen Schnelltests offenbar deutlich weniger sensitiv sind und schlussendlich damit oft bei keinem Kind aus dem betroffenen Pool eine Infektion nachgewiesen wird, was das gesamt Verfahren immer wieder ad absurdum führt.“

Auch die betroffenen Schulleitungen zeigten sich „immer weiter „verunsichert und hilflos“. Oft wüssten sie inzwischen oft nicht mehr, wie sie mit den Testergebnissen umgehen müssten oder wie sie mit der immer größer werdenden Verzweiflung und dem wachsenden Unmut der Elternschaft entegegen treten könnten. „Zudem gibt es immer häufiger sich widersprechende Testergebnisse“, so Murrrack weiter.

Der Krisenstabsleiter distanziert sich inzwischen von der Linie des Landes. So hatte auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer kürzlich noch das Testverfahren verteidigt. Wörtlich schreibt Murrack an Laumann: „Ich kann die Betroffenheit und Verunsicherung der Eltern mittlerweile vollkommen verstehen und sehe mich inzwischen auch außerstande, die bestehende Regelung als Krisenstabsleiter weiter zu unterstützen und guten Gewissens nach außen zu vertreten.“

Beängstigend findet es der Stadtdirektor, „dass dieses Thema auch Wasser auf die Mühlen der verschiedenen Querdenkerbewegungen bedeutet, welche sich dadurch in ihrer Kritik an dem für sie vollkommen unglaubwürdigen Krisenmanagement von Bund und Land bestätigt sehen“.

Besonders mit dem Thema Kinderschutz bekämen sie daher immer mehr Zuspruch und Befürworter. Das Thema der Testungen von Grundschülern sei bereits mehrfach mit den betroffenen Ämtern und Fachbereichen diskutiert worden. „Wir sind uns in Duisburg einig, dass die Alternative mit wöchentlich drei Schnelltests der Schulkinder sicherlich ein praktikablerer Weg wäre, um allen Betroffenen und Beteiligten mehr Planungs- und Handlungssicherheit zu geben“, heißt es in dem Schreiben weiter. An den weiterführenden Schulen habe sich dieses Verfahren bereits bewährt.

Es führe bei Weitem nicht zu der „Beschwerdeflut“ und zu den Unmutsäußerungen wie im Bereich der Grundschulen. Als weiteres Argument ließe sich anführen, dass ein zeitnahes Testergebnis in Zeiten der hochansteckenden Omikron-Variante hilfreicher sei, als ein etwas genaueres Ergebnis, das nach ein bis zwei Tagen (in denen die Kinder zusammen in der Klasse sitzen) vorliegt und im schlechtesten Falle durch die dann folgenden Schnelltests nicht klar aufgelöst werden kann.