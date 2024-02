Duisburg-Krimi bei RTL Schimanski war authentischer

Als Götz George in seiner Rolle als Hauptkommissar Schimanski 1981 in der Folge „Duisburg-Ruhrort“ erstmals auf dem Bildschirm zu erleben war, fielen die Reaktionen unterschiedlich aus: Während sich in Duisburg viele wegen der vermeintlich negativen Darstellung ihrer Stadt echauffierten, sahen sich viele Nicht-Duisburger in ihren Vorurteilen gegenüber der Stadt bestätigt. Inzwischen ist Schimanski längst zur Kultfigur geworden – was Conny Majewski, wie die von Caroline Peters gespielte Kneipenwirtin heißt – nicht gelingen wird. Und auch nicht gelingen kann.