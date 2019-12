Im Januar 2020 : Kreativquartier Ruhrort veranstaltet Irish-Folk-Festival

Höhepunkt des Wochenendprogramms ist das Festivalkonzert am Samstag, 25. Januar im Gemeindehaus Ruhrort. Unter anderem konnte die Band „Iontach“ dafür verpflichtet werden. Foto: Hauke Bietz

Duisburg Das Kreativquartier Ruhrort veranstaltet im Januar ein Irish-Folk-Festival im Hafenstadtteil.

Ruhrort ist (wie) eine Insel: Hier feierte Duisburg 2010 seinen „Hafen der Kulturhauptstadt“, 2016 den 300. Geburtstag des größten Binnenhafens Europas und 2021 jährt sich das Gründungsjahr des Duisburger Hafenstadtteils zum 650. Mal. Ruhrort feiert also seine Feste, vor allem mit viel Kunst und Kultur. Deshalb trägt der Stadtteil als einziger in Duisburg den Beinahmen Kreativquartier.

Die Ruhrorter Insulaner sind aber immer wieder auch für eine Überraschung gut: Ihr neuester Coup ist ein Irish-Folk-Festival am letzten Januar-Wochenende des nächsten Jahres. Dazu haben sie Musiker und andere Künstler von der irischen Insel eingeladen. Somit findet vom 24. bis 26. Januar nun das erste „Celtic Gems Festival“ mit Musik, Bildern und Geschichten aus Irland auf der Ruhrorter Hafeninsel statt. Festivalstart ist am Freitag, 24. Januar, um 15 Uhr mit der Vernissage der Fotoausstellung „My Irish Moments“ im Gemeindehaus Ruhrort. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls am Freitag beginnen dort auch verschiedene dreitägige Instrumentenworkshops. Zur Teilnahme ist aber ein eigenes Instrument Voraussetzung. Die Workshops bieten für 99 Euro Kursgebühr sechs Zeitstunden Unterricht verteilt auf die drei Tage. Der erste Festivaltag endet dann um 19 Uhr im Kultlokal „Zum Anker“ mit einer gemeinsamen Irish-Folk-Session, die dort bereits Tradition hat. Der Eintritt dazu ist frei, ein Hut für die Musiker geht herum.