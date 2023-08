Nominiert für Deutschen Engagementpreis Das kreative und künstlerische Herz Ruhrorts

Bunte Graffitis an den Außenwänden, in den Schaufenstern liegen handgefertigte und -bemalte Stücke. Ein mobiler Monitor steht direkt vor einem Fenster im Inneren des Ladens, es laufen Bilder einer Ausstellung. Außen herum Altbauhäuser, Blumenkästen stehen auf dem Bürgersteig. In einem Obst- und Gemüsebeet auf der Straße sprießt Rhabarber. Der Neumarkt im Herzen Ruhrorts hat einen ganz eigenen Charme. Doch nicht nur das: An diesem Ort schlägt das kreative und künstlerische Herz Ruhrorts. Genauer gesagt im Kreativquartier „Plus am Neumarkt“.