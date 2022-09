Heldentat in Duisburg : Krankenschwester reanimiert Radfahrer und rettet ihm das Leben

Eine zufällig anwesende Krankenschwester rettete einem 77-jährigen Mann das Leben. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Duisburg Bei einem Fahrradunfall in Duisburg verletzt sich ein 77 Jahre alter Mann. Als er plötzlich umkippt und bewusstlos wird, reagiert eine zufällig anwesende Krankenschwester blitzschnell – und rettet ihm auf der Straße das Leben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Frau hat am Samstagvormittag in Duisburg gegen 11 Uhr einem Radfahrer offenbar das Leben gerettet. Der 77-Jährige war am Richard-Hindorf-Platz mit dem Rad gestürzt und wollte wieder aufstehen. Ein weiterer Fahrradfahrer (86) half ihm, doch der Senior wurde bewusstlos und kippte um.

Den Ernst der Lage erkannte eine zufällig anwesende Krankenschwester (43), die den 77-Jährigen umgehend reanimierte. Mit einem Rettungswagen ging es für den Duisburger in ein Krankenhaus, wo ihn Ärzte weiter behandelten. Die Polizei dankt den beiden Ersthelfern und wünscht dem Senior eine gute Genesung.

Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich am Freitag gegen 13.40 Uhr auf der Straße Auf dem Berg in Duisburg-Bergheim. Hier wurde eine Schülerin angefahren. Der Fahrer des schwarzen Wagens setzte seinen Weg ohne anzuhalten fort.

Lesen Sie auch Badeunfall in Duisburg : Vermisster 33-Jähriger tot aus Masurensee geborgen

Die Neunjährige lief daraufhin alleine nach Hause. Ihre Mutter brachte sie zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Anschließend meldeten sie den Unfall bei der Polizei.

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat 21 suchen den Fahrer des schwarzen Autos oder Vans. Er hatte während der Fahrt eine Mund-Nasen-Schutzmaske auf. Zeugen des Unfalls und der unbekannte Fahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Darüber hinaus erhofft sich die Duisburger Polizei Hinweise in einem Fall, der sich in der Nacht zu Montag in einem Bus ereignete. Bereits am Hauptbahnhof diskutierten drei Jugendliche beim Einsteigen in den Linienbus NE 1 Richtung Marxloh mit dem Busfahrer. Sie weigerten sich zunächst Fahrkarten zu kaufen. Nachdem einer der Unbekannten drei Tickets kaufte, nahm der Fahrer sie mit.

Gegen 0.35 Uhr kam der Bus am August-Bebel-Platz in Marxloh an. Dort wollten die drei unbedingt an der Einstiegstür aussteigen und zogen sogar den Notausstiegsknopf. Sie versuchten den Busfahrer zu schlagen und warfen ein Feuerzeug sowie eine Geldmünze in seine Richtung. Die Münze traf den 54-Jährigen am Kopf. Anschließend liefen die Jugendlichen in Richtung Weseler Straße davon.

Der Busfahrer kann sie wie folgt beschreiben: Der kleinste ist etwa 16 Jahre alt und 1,50 Meter groß. Er trug einen hellgrauen Trainingsanzug. Der zweite ist etwa 1,70 Meter groß und wird auf etwa 17 Jahre geschätzt. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Jeans. Der dritte trug einen schwarzen Trainingsanzug, hatte auffällig hervorstehende Augen und einen Schnurrbart.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

(dab)