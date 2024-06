Krankenhausplan NRW Was sich in Duisburgs Kliniken ändern soll

Anfang der Woche kam Unruhe in die Gesundheitslandschaft Nordrhein-Westfalens. Der Krankenhausplan von Gesundheitsminister Laumann ging in die nächste Phase. Auch die Leistungen der bald acht Duisburger Kliniken wurden unter die Lupe genommen. Konkret wurde aufgeschlüsselt, welche Abteilungen und Anwendungen gekürzt werden müssen, um „die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu stärken“, so das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS).