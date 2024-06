Kostenlose Rundgänge zur Stadtgeschichte Duisburgs Historische Entdeckungsreise vor der eigenen Haustür

Bei der nächsten „Stadtgechichte-draußen“-Tour geht es um Duissern als Schauplatz von Zerstörung, Wiederaufbau und Nachkriegsmoderne. Der von Annika Enßle geleitete Rundgang richtet den Blick auf jene Gebäude, die nach 1945 in Duissern errichtet wurden. In der Ankündigung heißt es: „Die Stilmerkmale und Entstehungsumstände dieser Bauten der sogenannten Nachkriegsmoderne überliefern den kulturellen Wandel und die Zukunftsvorstellung der Nachkriegszeit und sollen anhand einiger Beispiele erläutert werden. Treffpunkt ist am Mittwoch, 10 Juli, 17 Uhr, die Haltestelle „Lutherplatz“ an der Mülheimer Straße.