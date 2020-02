Facettenreiche Künstlerin : Konzertreihe mit Starpianistin Anna Malikova in Duisburg

Anna Malikova und die Duisburger Philharmoniker sind spätestens seit der gemeinsamen China-Tournee im Jahr 2007 eng miteinander verbunden. Foto: Kurt Steinhausen

Duisburg In einer dichten Folge von Konzerten gastiert Anna Malikova vom 27. Februar bis zum 10. Mai in Duisburg. Dabei kann man ihre vielen Facetten kennenlernen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Klucken

(RP) Spätestens seit der gemeinsamen China-Tournee im Jahr 2007 ist die Pianistin Anna Malikova den Duisburger Philharmonikern eng verbunden. Einst Schülerin des berühmten Klavierpädagogen Lev Naumov, der seinerseits bei Heinrich Neuhaus studierte, zählt sie heute zu den authentischsten Vertreterinnen der großen russischen Klavierschule. Mit ihrem unprätentiösen Auftreten hat sie in aller Welt die Herzen ihrer Zuhörer und die Anerkennung der Fachpresse gewonnen. Eine dichte Folge von insgesamt sieben Konzerten eröffnet ab Ende Februar die Gelegenheit, viele Facetten dieser faszinierenden Künstlerpersönlichkeit kennenzulernen. Die Termine in chronologischer Reihenfolge:

27. Februar, Lehmbruck-Museum: Russische Sextette. Gemeinsam mit einem Ensemble der Duisburger Philharmoniker spielt die Pianistin Sextette von Sergej Ljapunow und Michail Glinka.

4./5. März, Philharmonie Mercatorhalle: Als Solistin im 4. Klavierkonzert von Camille Saint-Saëns kann Anna Malikova ihre hohe Kompetenz als Interpretin der Musik des Franzosen einbringen.

17. März, Auditorium der Haniel Akademie: Im Duo mit dem jungen rumänischen Cellisten Andrei Ionita spielt Anna Malikova Werke von Beethoven, Schumann und Prokofjew.

19. April, Philharmonie Mercatorhalle: Tastentänze. Anna Malikova hat drei befreundete Pianisten eingeladen, um den Abend zu einem Fest mit 40 Fingern auf 352 Tasten zu gestalten.

10. Mai, Philharmonie Mercatorhalle: In einem Konzert in Kooperation mit dem Orchesterzentrum NRW tritt Anna Malikova als Solistin in Ludwig van Beethovens 4. Klavierkonzert auf. Begleitet wird sie vom Sinfonieorchester des Orchesterzentrums NRW unter der Leitung von Marcus Stenz.

Karten gibt es über die Theaterkasse 0203 283 62 100 sowie online unter www.duisburger-philharmoniker.de.

Anna Malikova wurde im Jahre 1965 in Taschkent/Usbekistan geboren. Sie erhielt ersten Klavierunterricht bei Tamara Popovich und zog bereits mit 14 Jahren nach Moskau, um ihre Studien am berühmten Tschaikowsky-Konservatorium fortzusetzen, das über eine Spezialschule für jugendliche Hochbegabungen verfügt. Nach einem Jahr fand sie Aufnahme in der Klasse des legendären russischen Klavierpädagogen Lev Naumov. Nach zwölf Jahren unter seiner behutsamen Führung war sie bereit für die großen internationalen Wettbewerbe. Nachdem sie bereits in Oslo (1988), Warschau (1990) und Sydney (1992) Erfolge ernten konnte, gelang ihr beim ARD-Wettbewerb in München im September 1993 der große Durchbruch. Die Jury, die in den zwölf vorangegangenen Jahren keinen 1. Preis vergeben hatte, sprach ihr diesen Sieg zu. Fortan war Anna Malikova in der internationalen Musikszene etabliert.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion siedelte Anna Malikova ins Rheinland über. Sie tritt mit Klavierabenden, als Kammermusikpartnerin und als Solistin mit Sinfonieorchestern in Europa, Südamerika, im Vorderen und Mittleren Orient und in Asien auf. Desgleichen wird sie nun selbst als Jurorin zu Wettbewerben eingeladen, bisher zu den Wettbewerben „Armenian Legacy“ in Erevan, zu den Chopin-Wettbewerben in Moskau und Beijing, zum Vianna da Motta in Lissabon, zum Gyeongnam Competition in Korea, zum Internationalen Chopin Competition in Warschau, zum Internationalen Musikwettbewerb in Harbin/China.

Die Diskographie von Anna Malikova ist umfangreich. Gegenwärtig liegen viele der wichtigen Werke von Chopin sowie Aufnahmen mit Musik von Schubert, Liszt, Schostakowitsch, Prokofiev und Soler vor. Vor kurzem veröffentlichte sie beim deutschen Label Audite eine Gesamtaufnahme aller fünf Klavierkonzerte von Camille Saint-Saëns. Anna Malikova wird dabei vom WDR Sinfonieorchester Köln unter Thomas Sanderling begleitet und es entstand eine Produktion, die ungewöhnlich schnell internationale Beachtung fand.