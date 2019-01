Veranstaltungen in der Mercator-Halle : Vorfreude auf die Duisburger Konzert-Highlights

Axel Kober soll als Nachfolger von Giordano Bellincampi neuer Generaldirektor der Philharmoniker werden. Foto: Zoltan Leskovar (DU Phil)

Duisburg In den kommenden Monaten kann man in der Mercator-Halle viel erleben. Wenn Axel Kober am 13. Februar die Duisburger Philharmoniker dirigiert, wird er wohl offiziell als künftiger Generalmusikdirektor gelten können.

In den kommenden Monaten können sich Musikfreunde auf vielversprechende Konzerte in der Mercatorhalle freuen. Hier eine kleine Übersicht, die Vorfreude bereiten soll. Der Reigen beginnt gleich am Sonntag, dem 13. Januar, um 19 Uhr, mit dem fünften Kammerkonzert, in dem sich das junge Armida-Quartett als Duisburgs „Artists in Residence“ (Gastkünstler) der laufenden Saison 2018/19 vorstellt. Im Mittelpunkt steht das 1971 entstandene Streichquartett Nr. 1 von Sofia Gubaidulina, das die Streicher im Verlauf seines einen Satzes räumlich und strukturell immer weiter auseinander treibt, sie quasi ent-solidarisiert. Den Rahmen bilden zwei Meisterwerke der Wiener Klassik, nämlich die Streichquartette D-Dur KV 575 von Wolfgang Amadeus Mozart und Es-Dur op. 74 „Harfenquartett“ von Ludwig van Beethoven.

Auch die Duisburger Philharmoniker starten mit einem Paukenschlag in das neue Konzertjahr. Solist im fünften Philharmonischen Konzert am 16. und 17. Januar, jeweils um 20 Uhr, ist der 30 Jahre junge italienische Geiger Edoardo Zosi mit dem „Concerto gregoriano“ seines Landsmanns Ottorino Respighi. Der italienische Gastdirigent Fabrizio Ventura rahmt mit der 1866 entstandenen, romantischen Konzertouvertüre „Cola di Rienzo“ des Italieners Giovanni Sgambati und der beliebten Sinfonischen Suite „Scheherazade“ op. 35 von Respighis Lehrer Nikolai Rimski-Korsakow.

Im sechsten Kammerkonzert am 3. Februar, um 19 Uhr, beleuchten der Countertenor Valer Sabadus und das Barockorchester Concerto Köln unter dem Motto „Caro gemello“ („lieber Zwilling“) die Künstlerfreundschaft zwischen dem Librettisten Pietro Metastasio und dem Kastraten Farinelli. Gleichfalls aus der Domstadt kommt das WDR Sinfonieorchester, es gastiert am 7. Februar, um 20 Uhr, unter der Leitung von Manfred Honeck mit der abendfüllenden Sinfonie Nr. 8 c-Moll von Anton Bruckner.

Kaum weniger monumental ist Bruckners Sinfonie Nr. 7 E-Dur, sie beschließt das sechste Sinfoniekonzert am 13. und 14. Februar, jeweils um 20 Uhr. Der amtierende Chefdirigent der Duisburger Philharmoniker und Generalmusikdirektor der Rheinoper Axel Kober beginnt den Abend mit zwei Werken von Carl Maria von Weber, nämlich der Ouvertüre zur romantischen Oper „Der Freischütz“ op. 77 und dem Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 1 f-Moll op. 73 mit dem Solisten Christoph Schneider, er ist Erster Soloklarinettist der Philharmoniker. Bis Februar sollte Kober wohl seine offizielle Bestellung als künftiger Generalmusikdirektor auch der Duisburger Philharmoniker bekommen haben. Wie berichtet, soll Kober ab der kommenden Spielzeit offiziell Nachfolger von Giordano Bellincampi werden, der bis zur Spielzeit 2016/ 2017 Duisburgs GMD war.



Wieder etwas ganz anderes bietet das Konzert „Forever BACH“ am 22. Februar, um 20 Uhr, zu dem der Wahl-Duisburger Pianist Kai Schumacher den Klavier-Kollegen Sebastian Knauer sowie ein Barockensemble der Duisburger Philharmoniker und das Ensemble PTT (Piano Tuba Techno) auf die Bühne bringt. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Arash Safaian und Gene Pritsker (der in seinen „Reinventions“ Bachs Inventionen in einer Fusion von Jazz, Rock, Hip-Hop und Elektronik durch die Mangel dreht).

Etwas Besonderes bietet auch das achte Philharmonische Konzert am 27. und 28. März, jeweils um 20 Uhr. Kolja Blacher dirigiert das „Pentagramm“ für 15 Streichinstrumente, das war 1975 das letzte Werk seines Vaters Boris Blacher, und die Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36 von Beethoven. Nach der Pause ist er zugleich der Solist im Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77 von Johannes Brahms.