Konzert mit Lesung in der Mercatorhalle Geniale Rilke-Vertonung und Udo Samels markante Stimme

Kaum ein anderer Mythos ist so berühmt wie der des Orpheus, dem es gelang, mit seinem Gesang selbst die Herrschenden der Unterwelt zu erweichen. Das gilt als Quelle sowohl der Musik als auch der Dichtkunst. Genau das richtige Thema also für „Musik und Lesung II", die vorletzte Veranstaltung des diesjährigen philharmonischen Festivals „Eigenzeit – Musik von jetzt". Udo Samel, bekannt aus Funk und Fernsehen, las mit markanter Stimme und klärender Differenzierung ebenso anspruchsvolle wie hochpoetische Orpheus-Texte von Ingeborg Bachmann, Cesare Pavese, Birago Diop und nicht zuletzt Rainer Maria Rilke, der seine 55 „Sonette an Orpheus" wie im Rausch niederschrieb.