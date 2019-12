Was die Lebensmittelkontrolleure entdeckten : Hygienemängel in Imbissbuden

An fünf Ständen auf dem Weihnachtsmarkt wurden die Kontrolleure fündig.

Lebensmittelkontrolleure der Stadt haben in den vergangenen Tagen 30 stichprobenartige Kontrollen bei den Standbetreibern auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt durchgeführt – und sind fündig geworden. So hätten bei zehn Ständen nicht ausreichende oder irreführende Kennzeichnungen beanstandet werden müssen, teilte die Stadt jetzt mit. Bei sieben Ständen hätten die erforderlichen Nachweise der Infektionsschutzschulung nicht vorgelegen. Sie müssten nun nachgereicht werden. Außerdem stellten die Kontrolleure an fünf Ständen Hygienemängel feststellen. An neun Ständen sei hingegen alles in Ordnung gewesen. Die Kontrollen würden fortgesetzt, teilte die Stadt mit. Die Kontrollen umfassen vor allem die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben wie Hygiene und korrekte Kennzeichnung. Routinemäßig würden auch vereinzelt Produkte zur Untersuchung in ein amtliches Labor eingeschickt.