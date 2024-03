Kontrollen in Duisburg Gefälschte Markenkleidung beschlagnahmt, Spielhalle geschlossen

Duisburg · Geldspielgeräte ohne Plakette, ein Friseurstudio in einem Lebensmittelgeschäft, gefälschte Markenkleidung, ein Bäckereibetrieb ohne Bäckermeister: Bei einer behördenübergreifenden Kontrolle in Duisburg kam jetzt so einiges ans Tageslicht.

25.03.2024 , 14:40 Uhr

Nicht zullässige Geldspielgeräte wie hier bei einer Razzia vor einiger Zeit werden in Duisburg häufig gefunden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mitarbeitende des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg, der Polizei und weiterer Netzwerkpartner kontrollierten am vergangenen Donnerstag in einem behördenübergreifenden Schwerpunkteinsatz zahlreiche Gewerbeobjekte in Duisburg-Mitte und im Duisburger Westen. „Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern gehen wir mit einer Null-Toleranz-Strategie verstärkt gegen kriminelle Machenschaften vor. Wir werden die Zusammenarbeit weiter intensivieren, um ordnungs- und gewerberechtliche Verstöße im Stadtgebiet konsequent zu ahnden“, so Oberbürgermeister Sören Link. Bei der Kontrolle einer Mehrfachspielhalle wurde ein Geldspielgerät ohne die nach den Vorgaben der Spieleverordnung erforderliche Prüfplakette festgestellt. Das Bespielen dieses Gerätes wurde noch während der Kontrolle untersagt. Weiterhin war nur eine verantwortliche Person vor Ort, obwohl für jeden einzelnen Betriebsteil eine Aufsicht anwesend sein müsste. Die Einsatzkräfte schlossen die Spielhalle daher vorerst. Der Betreiber hat mit der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens sowie mit der Überprüfung seiner gewerberechtlichen Zuverlässigkeit zu rechnen. Zoll nimmt Baubranche ins Visier – bundesweite Razzia Kontrollen in mehreren Städten Zoll nimmt Baubranche ins Visier – bundesweite Razzia Bei der Kontrolle eines Lebensmittelgeschäfts entdeckten die Einsatzkräfte ein vollständig eingerichtetes Friseurstudio. In diesem Fall wurde die erforderliche Meisterpflicht missachtet. Der Betreiber hat mit einem hohen Bußgeld und der Einleitung eines Handwerksuntersagungsverfahren zu rechnen. Auch eine anschließend kontrollierte Bäckerei wurde vom Betreiber ohne den erforderlichen Meisterbrief betrieben. Gegen den Betreiber werden ebenfalls entsprechende Verfahren eingeleitet. Polizei geht in Duisburg gegen Clans vor Großeinsatz in mehreren Stadtteilen Polizei geht in Duisburg gegen Clans vor Insgesamt wurden durch das Bürger- und Ordnungsamt vier Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz, drei Verstöße gegen den Datenschutz, ein Verstoß gegen die Spielverordnung, drei Verstöße gegen den Glücksspielstaatsvertrag, sechs Verstöße gegen jugendschutzrechtliche Kennzeichnungspflichten, drei lebensmittelrechtliche Verstöße, ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung, zwei Verstöße gegen die Preisangabenverordnung, drei baurechtliche Verstöße sowie zwei Pfandverstöße festgestellt. Darüber hinaus sind noch fünf abgelaufene Feuerlöscher in den kontrollierten Gewerbebetrieben aufgefallen. Die Polizei stellte vier Säcke mit gefälschter Markenkleidung sicher und leitete eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz ein. „Die von Oberbürgermeister Sören Link initiierte personelle Verstärkung des Bürger- und Ordnungsamtes ermöglicht uns, die gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei und den weiteren Netzwerkpartnern deutlich auszubauen und so den Kontrolldruck zu erhöhen“, betont Frank van Staa, Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes.

(mtm)