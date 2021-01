Kostenpflichtiger Inhalt: Museen im Fokus : Duisburg Kontor arbeitet an neuen Tourismuskonzepten

Der Tag der Bustouristik wurde virtuell gestaltet. Im Bild: Veranstalter Dieter Gauf (l.) und Uwe Kluge, Geschäftsführer Duisburg Kontor. Foto: Duisburg Kontor

Duisburg Beim Tag der Bustouristik in Duisburg gab sich die Branche kämpferisch. Duisburg Kontor will die Museumslandschaft stärker in den Fokus rücken.