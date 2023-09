Kongress der Niederrheinischen IHK Gäste sollen gelebten Strukturwandel in Duisburg erleben

Ein Netzwerk-Abend im Restaurant Küppersmühle zum Austausch und gegenseitigen Kennenlernen am Donnerstagabend bildete gleich am ersten Tag eines von mehreren gesellschaftlichen Highlights des Kongresses. Rund 180 Fach- und Führungskräfte von Industrie- und Handelskammern beziehungsweise Außenhandelskammern werden sich drei Tage in Duisburg mit Zukunftsthemen von Stadt, Wirtschaft und Industrie befassen. Die Gästeliste umfasst 180 Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, die in den Innenstadt-Hotels Mercure, Plaza und Intercity Hotel untergebracht werden. Letzteres dient am Freitag auch als Veranstaltungsort für den Kongress.