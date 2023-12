Reaktionen aus Duisburg auf den Wegzug Klöckner will lieber in die Airport City als in die Dünen

Das Silberpalais in Neudorf verliert seinen prominentesten Mieter. Der silberfarbene Bürobau an der Ostseite des Duisburger Hauptbahnhofs war früher das Klöckner-Haus. Inzwischen hat der Stahlkonzern die Immobilie verkauft. Seine 4000 Quadratmeter Bürofläche für die rund 250 Mitarbeiter sind lediglich gemietet – seitdem heißt das Gebäude Silberpalais. Doch spätestens im Sommer 2025 hat der Bürobau dann gar nichts mehr mit Klöckner zu tun, denn dann wird der Konzern sein Geschäft in das Gebäude Airport Garden in der Airport City in unmittelbarer Flughafennähe in Düsseldorf verlagern.