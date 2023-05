Innovation im Herzzentrum Duisburger Klinik setzt als erste in NRW auf Roboter bei Herz-OP

Eine umfangreiche Ausbildung und das kontinuierliche Training sind Voraussetzungen, um Operationen erfolgreich durchzuführen. Das gesamte herzchirurgische Team wurde in Trainingszentren in Deutschland, in der Tschechischen Republik und in Belgien am „DaVinci“ ausgebildet und trainiert, um optimal das neue Operationsverfahren am Herzzentrum Duisburg durchführen zu können.