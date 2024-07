Seltene Herzerkrankung Duisburger Klinik rettet das Leben der kleinen Niayesh

Diagnostiziert wurde Niayeshs Krankheit in der afghanischen Hauptstadt Kabul, die dringend nötige Operation konnte dort aber nicht durchgeführt werden. Durch die Initiative der Hilfsorganisation „Kinder brauchen uns e.V.“ (KBU) aus Mülheim an der Ruhr kam die damals Fünfjährige im Herbst 2023 nach Deutschland in eine Gastfamilie. Trotz der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan läuft die Arbeit der Hilfsorganisation weiter.