Helios-Klinikum in Duisburg Klinik für Gefäßchirurgie zieht ins St.-Johannes-Hospital

Duisburg · In der ersten Januarwoche 2024 zieht die gefäßmedizinische Abteilung von Chefarzt Dr. Konstantinos Meletiadis vom Helios Standort Marien vollständig in den Norden an die Helios St. Johannes Klinik um. Was sich für Patienten ändert.

28.12.2023 , 06:46 Uhr

Die Helios-Angiografieanlage, die für die Abteilung zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird. Foto: Helios

Der Helios-Konzern selbst beschreibt dies als „eine strategische Entscheidung, um die Patientenversorgung auszubauen und die langjährige Tradition der Gefäßmedizin in Hamborn wiederzubeleben.“ Die Kisten sind gepackt, die Umzüge getaktet – wenn eine ganze Fachabteilung umzieht, muss einiges verladen werden, selbst wenn der neue Wirkungsort nur ein paar Kilometer entfernt liegt. Denn das Duisburger Team der Gefäßchirurgie von Chefarzt Dr. Konstantinos Meletiadis wird zum Jahresbeginn aus der Helios Marien Klinik in Hochfeld an das „Schwesterhaus“, die Helios St. Johannes Klinik in Alt-Hamborn, umziehen. Das teilten die Helios-Kliniken jetzt mit. Bethanien-Gesundheitszentrum öffnet am 1. Januar Krankenhaus in Moers Bethanien-Gesundheitszentrum öffnet am 1. Januar In den vergangenen Jahren gab es am Standort in Hamborn nur einzelne Sprechstunden und ein kleines gefäßmedizinisches Angebot, dass das Team aus dem Marien mit abgedeckt hatte. Jetzt aber wird der Hauptsitz der Abteilung ganz in den Norden verlagert, auch das Sekretariat, alle Äzte und Ärztinnen, spezialisierten Pflegekräfte und Gefäßassistent:innen wechseln mit. „Aus gutem Grund“, erklärt Dr. Meletiadis, „der Umzug ist medizinisch sinnvoll und bewusst darauf ausgelegt, den hohen Ansprüchen einer modernen Gefäßchirurgie auch zukünftig gerecht zu werden.“ Denn das neue „Zuhause“ halte alles vor, was dazu notwendig ist: Zum einen technisch, unter anderem ein hochmodernes MRT-Gerät, das Voruntersuchungen und Diagnostik optimierte, sowie eine neu installierte Angiografieanlage für die sogenannten interventionellen Eingriffe. „Alle umliegenden acht Kinderkliniken voll belegt“ Uniklinik Düsseldorf und andere Häuser besorgt „Alle umliegenden acht Kinderkliniken voll belegt“ Zum anderen personell, denn dort vor Ort kann das Gefäß-Team enger mit bestimmten Disziplinen wie der Radiologie oder den Viszeralchirurgen zusammenarbeiten. „Gerade diese Fächer haben eine große Schnittmenge mit unserem Bereich und wir können viele Patienten mit gebündelter Kompetenz noch besser und umfassender versorgen.“ Das gilt vor allem für die sogenannten interventionellen Kathetertechniken: schonende Gefäßeingriffe unter Bildgebung. Der Haupteingang der Helios-Klinik in Hamborn. Foto: Helios Die neue Nähe reduziert zudem den logistischen Aufwand für die Patienten und Patientinnen, die bisher etwa für eine MRT-Untersuchung immer zwischen den Standorten hin und her gefahren werden mussten. Mit der Neuausrichtung belebe Helios zudem eine alte Tradition wieder, denn schon früher war die St.-Johannes-Klinik Standort eines großen Zentrums für Gefäßmedizin und Diabetologie, bevor die Fachrichtung 2017 in den Neubau der Marien Klinik wechselte. Für Geschäftsführer Birger Meßthaler ist die Rückkehr in den Norden auch deshalb ein folgerichtiger Schritt: „Jahrzehntelang war die Gefäßmedizin hier umfassend und auf höchstem Niveau vertreten. Jetzt knüpfen wir an diese renommierte Behandlungstradition im Norden der Stadt an und beleben sie mit den modernen Elementen der heutigen Gefäßchirurgie.“ Am Standort Marien in Hochfeld werde es auch weiterhin interdisziplinäre Sprechstunde geben, vor allem für die interne Koordination der Diaylsepatienten der dortigen Nephrologie, denn sie haben einen regelmäßigen Bedarf an sogenannten Shunt-Eingriffen, bei denen ein Gefäßzugang für die Blutwäsche gelegt wird. Die Hochfelder Patienten, die von dem Umzug betroffen sind, seien bereits im Vorfeld informiert worden. Auch die Telefonnummer bleibt dieselbe, um den Übergang möglichst einfach zu gestalten. Das „zweite Duisburger Standbein“ von Dr. Konstaninos Meletiadis, die Leitung des Gefäßzentrums an der Helios St. Anna Klinik in Huckingen, bleibt von den Veränderungen unberührt. Die neuen Räume der gefäßmedizinischen Ambulanz befinden sich in der Helios St. Johannes Klinik im Erdgeschoss des Neubaus, Dieselstraße 185 in 47166 Duisburg. Kontakt der Abteilung für Gefäßchirurgie unter Telefon 0203 546 33501 oder unter www.helios-gesundheit.de/duisburg im Netz.

(RP)