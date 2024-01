Klimakrise als globale Herausforderung Klimaforscher Mojib Latif hält Kanzelrede in der Salvatorkirche

Duisburg · Seine Expertise in Sachen Klimaforschung ist geschätzt und gefragt, sein norddeutscher Akzent ist vielen Fernsehzuschauern vertraut. Prof. Mojib Latif Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel ist am Sonntag in Duisburg zu Gast. Das ist geplant.

08.01.2024 , 13:24 Uhr

Prof. Dr. Mojib Latif. Foto: Jan Steffen

Am Sonntag, 14. Januar, steht um 17 Uhr weder eine Pfarrerin noch ein Pfarrer auf der Kanzel der Duisburger Salvatorkirche, sondern Prof. Dr. Mojib Latif. Der renommierte Klimaforscher vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, der unter anderem auch Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome ist, spricht in der Reihe der Kanzelreden als prominenter theologischer Laie zum Thema Klimakrise als globale Herausforderung. Er geht der Frage nach, wie wir als Gesellschaft auf die Bedrohung durch den Klimawandel reagieren können. Einlass ist bereits um 16 Uhr, das Platzangebot ist begrenzt. Der Eintritt ist wie bei allen Kanzelreden in der Salvatorkirche frei. Das Format „Kanzelreden" hat der Evangelische Kirchenkreis Duisburg anlässlich des 400-jährigen Jubiläums der 1. Reformierten Generalsynode entwickelt, die vom 7. bis 11. September 1610 in der Salvatorkirche tagte. Diese Synode hat nicht nur bleibend die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland geprägt, sondern hat auch erstmals in der Geschichte der Kirchen Nicht-Theologen auf Augenhöhe und gleichberechtigt in Entscheidungsprozesse einbezogen. Dieser Impuls wurde in den Kanzelreden aufgenommen, wo gezielt Nicht-Theologen gebeten werden, zu relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen das Wort zu ergreifen. Dies haben seit 2010 unter anderem Charlotte Knobloch, Jürgen Schmude, Fritz Pleitgen, Manni Breuckmann, Prof. Udo Di Fabio, Kai Magnus Sting, Prof. Dr. Norbert Lammert, Gregor Gysi, Katrin Göring-Eckardt und Mark Benecke getan. Infos zum Evangelischen Kirchenkreis Duisburg gibt es im Netz unter www.kirche-duisburg.de.

