Aktion in Duisburg-Wedau Klimaaktivisten wollen Baumfällungen stoppen – Einsatzhundertschaft rückt an

Kritiker verwiesen stets darauf, dass die Fällung nicht alternativlos gewesen sei. So gebe es schonende Maßnahmen, die die Wurzeln der Bäume bei einer Sanierung der Straße nicht in Mitleidenschaft zögen. Die Ersatzpflanzungen würden in Bezug auf die Klimaschädlichkeit den Verlust der alten Bäume erst in Jahrzehnten ausgleichen können. Zudem gehe der Kühlungseffekt durch den Schatten der hohen Bäume nun verloren.