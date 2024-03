Demo von Fridays for Future und Verdi „Wir sind sauer auf den ÖPNV in Duisburg“

Die Klimaaktivisten haben sich Verstärkung geholt. Wie in vielen anderen Städten auch, demonstrierten sie in Duisburg am Freitag Seite an Seite unter dem Motto „Wir fahren zusammen“ mit Gewerkschaftern. Denn die Forderung nach einer anderen Klimapolitik und einer nachhaltigen Verkehrswende ließe sich am besten umsetzen, wenn der Öffentliche Personennahverkehr gestärkt würde. Und da ließe sich einiges verbessern: „Wir sind sauer auf den ÖPNV in Duisburg“, so FFF-Sprecherin Linda Kastrup. Sauer sei man indes nicht auf Bus- und Bahnfahrer der DVG, sondern auf den katastrophalen Zustand des öffentlichen Nahverkehrs in Duisburg.