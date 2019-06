Klettern im Nordpark : Bergsport vor Industriekulisse

Duisburg Um die größte Outdoor-Kletteranlage Deutschlands zu testen, hat sich RP-Praktikantin Sophie Dissemond bei sengender Hitze mit Trainern des Deutschen Alpenvereins im Landschaftspark Duisburg-Nord getroffen.

Hütten Nicht nur im Landschaftspark lockt die Nordparkhütte Bergsportler an. In der Eifel betreibt die Sektion eine Selbstversorgerhütte. Außerdem steht auf 2572 Metern in der Goldberggruppe der Hohen Tauern die Duiburger Hütte, die ganzjährig bewirtschaftet ist.

Im Übrigen kommen nicht nur Kletterer beim Deutschen Alpenverein auf ihre Kosten. Auch für Skifahrer, Wanderer, Mountainbiker und Naturschützer jeden Alters bieten die circa 60 ehrenamtlichen Trainer ein breit gefächertes Programm an. Das Thema Naturschutz liegt dem Verein hierbei sehr am Herzen. So werden regelmäßig Wege in den Alpen saniert, es gibt Freischnitte in den Klettergebieten, regelmäßige Kontrollen, Vogelbrutüberwachungen in der Eifel und eine enge Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund. Außerdem werden Bergtouren durchgeführt und unterschiedliche Veranstaltungen wie die Ausstellung „Der Berg ruft“ im Gasometer Oberhausen oder die Ruhrgames unterstützt.

Ich hänge also bei sengender Hitze mitten in der größten Outdoor-Kletteranlage Deutschlands und spüre mittlerweile meine Bürohände, die mit offenen Stellen und Blasen verziert sind. Doch nur noch eine Leiter nach oben – und schon stehen wir am Gipfelkreuz und befinden uns nun 38 Meter über dem Meeresspiegel. Wandere ich doch in meinen Ferien meist eher auf Berge und genieße die Aussicht, so ist dies für mich eine ganz andere Art des Bergsports. Wer glaubt schon, dass man mitten im Ruhrgebiet an einem Gipfelkreuz stehen kann. Doch gerade das, dieser eigene Charakter, würde das Ruhrgebiet als Alpenvereinsstandort so interessant machen, sagt Sabrina. Horst Neuendorf, zweiter Vorsitzender und von Anfang an dabei, ergänzt, dass Ambiente hätte seinen ganz besonderen Charme. Der große Trumpf hierbei sei einfach der Klettergarten. Zudem sei Klettern inzwischen zum Trendsport geworden, vor allem urbanes Klettern würde sich größter Beliebtheit erfreuen.