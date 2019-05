Kripo ermittelt : Kleinkind stirbt nach Fenstersturz in Duisburg

Kleinkind stirbt nach Fenstersturz in Duisburg

Duisburg Im Duisburger Stadtteil Marxloh hat sich am Donnerstagabend ein tragisches Unglück ereignet. Ein 13 Monate altes Mädchen ist dabei gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Sturz am Donnerstag um 18.20 Uhr. Das 13 Monate alte Mädchen stürzte aus dem Fenster einer Wohnung im Hochparterre auf der Wolfstraße. Es fiel in einen Kellerabgang.

Das Kleinkind wurde noch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo es dann verstarb. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft hielten sich am Freitagmittag zu dem Fall noch äußerst bedeckt. „Wir ermitteln jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Zunächst werden die Eltern und mögliche Zeugen befragt. In so einem Fall muss man sehr behutsam vorgehen“, sagte Polizeisprecherin Jacqueline Grahl.