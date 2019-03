„Im Krickelkrakel liegt die ganze Welt“: Klaus Rinke stellt im Museum Küppersmühle aus

Duisburg Das Museum Küppersmühle zeigt bis zum 23. Juni die größte Werkschau zu Klaus Rinke, die jemals in Europa zu sehen war. Gezeigt werden rund 350 Werke, darunter auch riesige Arbeiten mit der Quadratmeterzahl eines Appartements.

Im Zentrum der Schau stehen Rinkes monumentale Grafitbilder auf Leinwand oder Segeltuch. Allen Werken gibt Rinke Titel („Ich weiß, was ich tue, bin kein o.T.-Künstler“, sagt er). Allerdings tragen die im Museum Küppersmühle ausgestellten Großformate auch türkische Titel. Des Rätsels Lösung: Ein zehnteiliger Zyklus dieser riesigen Grafit-Werke wurde im Jahr 2006 eigens für die Hagia Sophia in Istanbul geschaffen; in einer Ausstellung, die heutzutage an diesem Ort aus politischen Gründen nicht mehr möglich wäre.

Klaus Rinke wurde am 29. April 1939 in Wattenscheid geboren. Nach einer Lehre als Plakatmaler in Gelsenkirchen studierte er Malerei an der Folkwangschule in Essen. Seine Werke finden sich in namhaften nationalen und internationalen Sammlungen und wurden weltweit ausgestellt, u.a. im New Yorker MoMA, der Wiener Sezession sowie mehrfach auf der documenta in Kassel. Der Künstler lebt abwechselnd in Linz (Österreich) und bei Los Angeles. Ansonsten sieht er sich als Reisender: „Mein Atelier ist die Welt.“