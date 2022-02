Kultur in Duisburg : Klassiker der Moderne im Philharmonischen Konzert

Duisburg Die drei großartigen Werke im erfolgreichen siebten Philharmonischen Konzert in Duisburg waren von Paul Hindemith und Dmitri Schostakowitsch. Unser Autor war dabei.

Auf dem Programm in der Philharmonie Mercatorhalle standen drei Werke von zwei Klassikern der Moderne – nicht ihre bekanntesten, aber mit ihre besten. Es begann mit jener Konzertmusik für Streichorchester und Blechbläser op. 50, die Paul Hindemith 1930 zum 50jährigen Bestehen des Boston Symphony Orchestra schuf und die in Duisburg zuletzt vor 60 Jahren erklungen war. Diese Komposition lehnt sich weniger an die romantische Konzertform an als vielmehr an die barocke Art, mehrere Orchestergruppen einander gegenüber zu stellen. Dabei fasst Hindemith die beiden Gruppen entweder zusammen oder er lässt die eine oder andere Gruppe hervortreten. Er präsentiert sowohl das Streichorchester als auch die Blechbläser teils chorisch, teils aufgefächert bis zum Solo. Die „jazzigen“ Elemente im zweiten der beiden Teile sind sicherlich ein Tribut an das amerikanische Orchester.