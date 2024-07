Nach Demonstration von Grundschülern Klassenlehrerin darf nun doch bleiben

Aufgrund des aktuellen Lehrermangels, insbesondere an Grundschulen, müssen in Duisburg Abordnungen ausgesprochen werden, um die Unterrichtsversorgung an Schulen sicherzustellen, teilte die Bezirksregierung mit. Aktuell sind 299 gültige Abordnungen an Lehrkräfte der Duisburger Schulen ausgesprochen (Gesamtzahl der Lehrkräfte an allen Duisburger Schulen: 5860). Dabei wird laut Bezirksregierung nicht differenziert, an welche Schulform oder in welchen Kreis oder welche Stadt die Abordnung erfolgt.