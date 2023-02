Warnstreik in Duisburg Kfz-Zulassungsstelle, Sparkasse, Recyclinghöfe – hier gibt es Einschränkungen

Am Mittwoch, 15. Februar, folgten dann mehrere Einrichtungen der Stadtverwaltung Duisburg und die Sparkasse Duisburg. Das gilt auch für die NIAG in Moers, deren Busse zum Teil auch auf Duisburger Stadtgebiet unterwegs sind. Durch den Streik könnten bei der NIAG Engpässe beim Personal entstehen, die zu Ausfällen von Fahrten führen. Der Betrieb von Tochter- und Subunternehmen sei hiervon nicht betroffen, so das Verkehrsunternehmen. „Wir bedauern die möglichen, durch den Warnstreik verursachten Unannehmlichkeiten für unsere Fahrgäste“, teilte die NIAG mit. Verdi hatte bereits am 30. Januar und am 8. Februar Warnstreiks bei der NIAG durchgeführt. Diese hätten aber kaum Auswirkungen auf den Linienverkehr gehabt, so das Unternehmen.