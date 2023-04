Kita „Am Alten Angerbach“ Platz für 90 Kinder in einem neuen Hybrid-Gebäude

Die Kita wurde zudem mit einem Gründach ausgestattet. „Auch der Kita-Neubau folgt hier dem Konzept der ‚wassersensiblen Stadt‘, das für das gesamte Neubaugebiet maßgeblich ist“, erklärt Ralf Lützenrath. „Niederschlagswasser versickert undverdunstet so direkt in der Vegetation und dem unterliegenden Substrat auf der Dachfläche. So leisteten Gründächer auch einen direkten Beitrag zum Klimaschutz: Gründächer speichern Wasser, binden Staub und heizen sich auch an heißen Sommertagen, wie wir sie in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt haben, kaum auf. So können wir für eine Klimaregulierung direkt im Quartier sorgen.“