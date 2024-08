„Legende“ bei der Ruhrtriennale in Duisburg Selbst von Lady Gaga zitiert

Serebrennikov sieht einen Theaterbesuch als eine Art Eskapismus angesichts von Klimakrise und Krieg in einer verrückt gewordenen Welt. In „Legende" gehe es zunächst um den unerträglichen Zustand der Welt sowie um Tod und Trauer, aber letztlich „darum, dass am Ende alles doch nicht so schrecklich ist. Weil: Wenn wir nach Schönheit und Liebe in unserem Leben suchen, dann ist alles eigentlich nicht so schlimm wie gedacht." Und das gebe Hoffnung.