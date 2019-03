Kindernothilfe feiert 60-jähriges Bestehen : „Konzern der Menschlichkeit“ gefeiert

400 geladene Gäste kamen zum Festakt der Kindernothilfe in die Gebläsehalle des Landschaftsparks. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mit einem Festakt feierte die Kindernothilfe ihr 60-jähriges Bestehen im Landschaftspark. Prominente Gäste waren Auma Obama, Schwester von Barack Obama, und Christina Rau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Poley

Was für Kinder eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist in anderen Teilen der Welt eher ein Wunschtraum. „Ich träume davon, zur Schule gehen zu können“, wünscht sich ein kleines afrikanisches Mädchen auf einem Werbeplakat der Kindernothilfe. Auf einem anderen ist ein Junge zu sehen, der davon träumt, nachmittags spielen zu können statt arbeiten zu müssen. Seit 60 Jahren arbeitet die in Duisburg beheimatete Kindernothilfe daran, dass diese Kinderwünsche in Erfüllung gehen. Was 1959 als Privatinitiative auf den Weg gebracht wurde ist heute eine weltweit anerkannte Hilfsorganisation. Das 60-jährige Bestehen der spendenfinanzierten Institution wurde jetzt im Landschaftspark mit prominenten Gäste gefeiert. Dazu zählte die Kindernothilfe-Botschafterin Christina Rau, aber auch Auma Obama, die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten. Die Fernsehjournalistin Sabine Heinrich moderierte den Abend.

Auma Obama, die in Deutschland Germanistik und Soziologie studiert und an der Universität Bayreuth promoviert hat, gilt als Mitglied des Weltzukunftsrats als Expertin in Sachen Nachhaltigkeit. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link bezeichnete in seinem Grußwort die Hilfsorganisation als einen „Konzert der Menschlichkeit“. Dass diese Bezeichnung durchaus zutreffend ist, machte die Vorstandvorsitzende Katrin Weidemann von der in Buchholz ansässigen Nothilfe in ihrer Begrüßungsrede deutlich, als sie darüber informierte, dass aktuell in 33 Ländern rund zwei Millionen Kinder im Rahmen von fast 700 Projekten unterstützt werden. Die von der WDR-Journalistin Sabine Heinrich moderierte Jubiläums-Veranstaltung stand unter dem Motto „Kinderrechte dürfen keine Träume bleiben“.

Info Bestätigt durch das Deutsche Spendensiegel Das Spendenkonto bei der Bank für Kirche und Diakonie lautet: IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40. Die ordnungsgemäße Verwendung der Spenden bestätigt das Deutsche Spendensiegel.