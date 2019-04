Feiertag in der Türkei : Kinderfest in der türkischen Gemeinde

Beim internationalen Kinderfest gab es jede Menge zu Essen – ein Gericht leckerer als das andere. Foto: Zoltan Leskovar

Hüttenheim Der „Tag des Kindes“ ist ein offizieller Feiertag in der Türkei. In der neuen Hüttenheimer Moschee feierten türkische und deutsche Kinder nun gemeinsam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kuchen, Clowns und Eis: Alles, was Kinder mögen, gab es am Tag des Kindes in der Hüttenheimer Moschee. Die Glaubensgemeinschaft feierte am Dienstag ein buntes Kinderfest mit Gemeindemitgliedern und Gästen.

„Yasasin 23. Nisan“ – „hoch lebe der 23. April“, steht in großen Buchstaben auf einer der Gartenmauern. „1920 wurde dieser Tag von Mustafa Kemal Atatürk, dem Begründer der Türkei, offiziell eingeführt und den Kindern gewidmet“, erklärt Vorstandsmitglied Gülsen Cengiz. „Wir sind aber absolut unparteiisch“, betont sie. „Welche Herkunft, Religion oder Hautfarbe die Kinder haben, ist völlig egal.“

Info Schulfrei am Tag des Kindes Feiertag Der Tag des Kindes wurde am 23. April 1920 von Mustafa Kemal Atatürk, dem Begründer der Türkei, eingeführt, und ist seit 1921 ein offizieller Feiertag in der Türkei. Die Türken feiern an diesem Tag auch die nationale Souveränität.

Das Motto des Aktionstags lautet „Unsere Kinder sind unsere Zukunft“, erklärt der Vorsitzende Mehmet Kurt. „Diesen Gedanken wollen wir fortführen, für den Weltfrieden. Gerade angesichts dieser Taten in Neuseeland und Sri Lanka“, sagt er in Bezug auf die jüngsten Terroranschläge. „Wir wollen alle zusammenleben und suchen deswegen, was uns verbindet, nicht was uns trennt. Kinder sind gut für uns alle“, meint Kurt.

Vor dem Beginn des Programms singen die Organisatoren mit den etwa 150 Gästen die türkische und die deutsche Nationalhymne. Danach zeigen die Jugendgruppen der muslimischen Gemeinde einen Tanz. Eine Bimmelbahn dreht ihre Runden um die Moschee, auf einer Hüpfburg können sich die Kinder austoben. Währenddessen sitzen die Gemeindeältesten vor dem Gebäude in der Sonne und trinken Çay. „Wir haben Glück, dass der 23. April in diesem Jahr in die Osterferien fällt. Sonst hätten wir das Fest am Wochenende nachgeholt“, sagt Cengiz über die Premiere an der Hüttenheimer Moschee.

Die meisten Kinder stammen aus dem Umfeld der Gemeinde, doch auch einige deutsche Kinder aus dem Kindergarten sind gekommen. „Eine andere Mutter hatte mich dazu eingeladen.“, sagt Miriam Kamp, die mit Sohn Titus (4) da ist. „Für die Kinder ist das super“, sagt sie.