Kinderarmut in Duisburg Wie Hector neue Fußballschuhe bekam

Hector (12) muss lange warten, wenn er etwas haben will. Er wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter Mary und mit seinen vier jüngern Geschwistern in Marxloh auf, mitten in einem sozialen Brennpunkt. Der Zwölfjährige kam mit seiner Familie 2016 aus Nigeria nach Deutschland. Die Eltern trennten sich, die Familie lebt von Bürgergeld. Wie viele Jungen in seinem Alter träumt Hector davon, einmal Fußballprofi zu werden. Doch zunächst kickt er im Garagenhof – Anschluss an einen Verein zu finden ist nicht einfach. Zumal auch seine Mutter noch nicht gut deutsch spricht.