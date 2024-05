Petershof in Duisburg-Marxloh Kinder töten Huhn und quälen Ziegen

Schon am Tag zuvor soll einer der Jungen am sozialpastoralen Zentrum gesehen worden sein, sagt die Polizeisprecherin. Am Samstag, 11. Mai, soll er sich wie auch am Sonntag Zugang zum Hof verschafft und zwei Hühner über den Zaun geworfen haben. Auch das habe die Überwachungskamera aufgezeichnet. Von einer Einbruchserie, wie es bereits berichtet wurde, könne aber nicht die Rede sein, so Pajak.