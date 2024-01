Polizei Duisburg sucht Zeugen Kind von Auto erfasst - Fahrer flüchtet

Duisburg · Ein zwölfjähriger Junge soll nach Polizeiangaben am frühen Sonntagabend gegen 17.25 Uhr von einem Auto im Kreuzungsbereich Grabenstraße / Lerchenstraße in Neudorf erfasst worden sein. Der Unbekannte am Steuer sei einfach weitergefahren.

09.01.2024 , 13:47 Uhr

Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Weder habe er dem Kind geholfen noch seine Personalien angegeben oder die Polizei zu rufen. Der Junge schilderte der Polizei, dass er auf seinem Tretroller die Lerchenstraße überqueren wollte, als plötzlich ein weißer Nissan im Kreuzungsbereich gewendet und ihn dabei touchiert hat. Das Kind gab an, gestürzt zu sein und sich dabei verletzt zu haben. Ein Rettungswagen brachte den Zwölfjährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Fußgänger von Reisebus auf der A59 bei Duisburg erfasst – tot Sperrung aufgehoben Fußgänger von Reisebus auf der A59 bei Duisburg erfasst – tot Zur Unfallklärung sucht die Polizei den Autofahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können: Er wird auf 60 bis 70 Jahre geschätzt. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

(RP)