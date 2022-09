Suche unterbrochen : Kind und Erwachsener im Rhein bei Duisburg vermisst

Duisburg Großeinsatz in Duisburg: Mit Hubschraubern, Tauchern und Wasserfahrzeugen suchten Einsatzkräfte im Rhein nach zwei Vermissten. Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnte jedoch keine der beiden Personen gefunden werden.

In Duisburg werden seit Dienstag zwei Personen im Rhein vermisst. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, handelt es sich dabei um ein Kind und einen Erwachsenen. Sie waren gegen 18.50 Uhr auf Höhe der Woltershofer Straße in Duisburg-Baerl vermisst gemeldet worden.