Unglück in Duisburg Kind ertrunken – Hinweise auf Verletzung der Aufsichtspflicht

Das Kind war am Mittwochabend von einem Boot im Duisburger Innenhafen gefallen. Ein Zeuge wählte vom gegenüberliegenden Ufer aus den Notruf. Taucher der Feuerwehr zogen den Jungen daraufhin an Land. Der Vierjährige musste reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurze Zeit später an den Folgen des Unglücks.