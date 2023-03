Wirtschaftsbetriebe Duisburg Wie KI die Termine der Mülltonnenleerung ändert

Duisburg · Heute und morgen werden die Restmülltonnen in Duisburg wegen des Warnstreiks nicht geleert. Ab der kommenden Wochen geht es dann weiter – zum Teil aber an anderen Tagen als bisher. Warum das so ist und was Künstliche Intelligenz (KI) damit zu tun hat.

10.03.2023, 11:43 Uhr

Bei den Abfuhrterminen der Restmülltonnen gibt es Änderungen. Heute und morgen sind in Duisburg aber keine Leerungen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) haben zum 13. März eine Neuplanung der Leerungstermine der Restmüllbehälter vorgenommen. Durch diese Neuplanung haben sich die Leerungstage der Restmüllbehälter teilweise geändert. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Alle betroffenen Kundinnen und Kunden würden per Brief frühzeitig über die anstehenden Änderungen informiert. Hintergrund sei gewesen, „eine optimierte Revierplanung zu erstellen, um die Leerung der Restmüllbehälter effizienter zu gestalten", so die WBD. Die Reviere der Restmüllabfuhr seien „historisch gewachsen" und veränderten sich zum Beispiel durch Neubaugebiete regelmäßig. Um die Reviere zu optimieren, sei die Revierplanung mit einer KI-gestützten Simulation neu geplant worden. „Dabei sind Reviere neu zugeschnitten worden, was eine Effizienzsteigerung und Kraftstoffeinsparungen zur Folge hat", heißt es. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg nutzen innovative Technologien wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz (KI), um Prozesse zu optimieren. Künstliche Intelligenz könne bei komplexen Planungssachverhalten, wie bei der Tourenplanung der Restmüllabfuhr unterstützen und verringere den zeitlichen und personellen Aufwand. Bei der Restmüllabfuhr müssten rund 80.000 Standplätze mit über 100.000 Abfallbehältern mit unterschiedlichen Leerungsrhythmen unter Berücksichtigung verschiedener Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Fahrzeugkapazitäten, Zeitaufwand, Zufahrtsbeschränkungen und vielem mehr, verplant werden. Interessierte finden die aktuellen Entsorgungstermine im Online Abfallkalender auf derBD-Website unter www.wb-duisburg.de und können diese wie gewohnt auch über die WBD Abfall App einsehen.

(mtm)