Karnevalssitzung : Jede Menge Spaß auf Deck

22.02.2020, DU Duisburg , Bordfest der KG Alle Mann an Bord in der Aula vom Mannesmann-Gymnasium in Huckingen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Huckingen Die Karnevalsgesellschaft Alle Mann an Bord "Die Blauen Jungs" ließ es in der Aula des Mannesmann-Gymnasiums richtig krachen.

Dicht gedrängt saßen die Narren an den Tischen in der Aula des Mannesmann-Gymnasiums in Huckingen. Es war wieder proppenvoll auf dem „Dampfer“. Die Stimmung war prächtig. Das Bordfest der KG Alle Mann an Bord „Die Blauen Jungs“ konnte beginnen.