Kevin Kühnert beim Unterbezirksparteitag der SPD Duisburg „Was hat deine Partei denn da wieder gemacht?“

Zuvor hatte Duisburgs SPD-Parteichef Mahmut Özdemir bei seiner Begrüßung die Delegierten um eine Schweigeminute für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien und des Ukrainekrieges gebeten. Die SPD sei die Partei in der Ampel, die besonnen handele und regiere – im Bund und in Duisburg. „Das wünschte ich mir auch von der Landesregierung“, so Özdemir. Bei der nächsten Landtagswahl in NRW müsse die SPD wieder die Regierung stellen: „Wir wollen den Schlüssel zur Staatskanzlei zurück.“