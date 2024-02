Kellerbrand in Duisburg Zwei Hausbewohner landen mit Rauchvergiftung im Krankenhaus

Duisburg · Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Fahrn hat am Donnerstagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Von den 16 Hausbewohnern kamen zwei ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

29.02.2024 , 09:43 Uhr

Die Duisburger Feuerwehr hatte am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz in Fahrn. Foto: dpa/Niklas Treppner

Um 4.45 Uhr am Donnerstagmorgen war der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf dem Nüßmannsweg in Duisburg-Fahrn gemeldet worden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung im gesamten Treppenraum des viergeschossigen Wohngebäudes feststellen. Insgesamt befanden sich zur Brandzeit 16 Menschen im Gebäude. Sie hatten aber bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Haus durch den verrauchten Treppenraum verlassen können. Ein Trupp der Feuerwehr wurde unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt, weiterere Einsatzkräfte kontrollierten unter Atemschutz den Treppenraum und die Wohnungen nach weiteren Hausbewohnern. Dabei wurden aber keine weiteren Personen aufgefunden. 37-Jähriger soll Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt haben Verpuffung und Wohnungsbrand in Duisburg 37-Jähriger soll Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt haben Alle 16 Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht. Zwei von ihnen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer des Einsatzes wurden die unverletzten Bewohner in einem Bus der DVG betreut. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend kontrollierten Einsatzkräfte den Keller auf weitere Brand- und Glutnester, wofür nach Angaben der Feuerwehr „eine aufwändige Räumung“ erforderlich war. Duisburger Feuerwehr erhält neue Elektroautos Klimaneutrale Gefahrenabwehr Duisburger Feuerwehr erhält neue Elektroautos Die Feuewehr Dusburg war mit mit den Feuerwachen 3 (Hamborn) und 4 (Walsum), dem Löschzug Walsum der Freiwilligen Feuerwehr, drei Notärzten, der Leitenden Notärztin, drei Rettungswagen, einem Organisatorischem Leiter Rettungsdienst, dem Führungsdienst und der Sondereinheit Einsatzstellenhygiene im Einsatz. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort. Nach Abschluss des Einsatzes wird die Einsatzstelle an die Brandursachenermittler der Polizei übergeben.

(mtm)