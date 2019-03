Landesbetrieb schützt die Autobahnbrücke : Keine Nachtruhe für die Waage-Baustelle

Teile der Waage werden angeliefert: Die Vorbereitungen durch Straßen.NRW für die zweite Wiegeanlage laufen zurzeit auf Hochtouren. Foto: Foto: DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services/DANIEL ELKE

Kurz vor und in der Anschlussstelle Häfen/Ruhrort entsteht derzeit die Wiege- und Schrankenanlage in Fahrtrichtung Venlo. Sie soll im April in Betrieb gehen.

Der Presslufthammer rattert und knattert in der Dunkelheit. Sein Dröhnen übertönt sogar den Lärm der Autos, die rechts und links von der Baustelle auf der teilgesperrten A 40 vorbeibrausen. „Wir müssen Platz fürs Fundament eines Geräteträgers schaffen, an dem später eine der Ampeln aufgehängt wird“, erklärt Marc Kreuznacht, Projektleiter der Zeppelin Rental GmbH, die zu jenen Firmen zählt, die die Wiege- und Schrankenanlage auf der A 40 Richtung Venlo errichten.

Seit Montag werden an jedem Abend ab 20 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr zwei der drei Fahrspuren vor der Abfahrt Ruhrort/Häfen gesperrt. Stand heute soll die zweite Waage in Höhe des Landesarchivs NRW Ende April in Betrieb gehen. „Wir versuchen, diesen geplanten Termin auch einzuhalten. Es könnte wegen der wetterbedingten Bauunterbrechungen in den vergangenen Wochen bis zur Fertigstellung aber auch Anfang Mai werden“, sagt Peter Belusa, der für den Straßenbau zuständige Abteilungsleiter bei der Autobahnniederlassung Krefeld von Straßen Nordrhein-Westfalen. Belusa hatte auch die Errichtung der ersten Waage-Anlage in Essenberg vor der Anschlussstelle Homberg begleitet, die seit 9. November „scharf geschaltet“ ist und in den vergangenen vier Monaten bereits über 5400 überladene Lkw an der illegalen Brückenüberquerung gehindert hat.

INFO Platz für „Sünder“ und die zweite Waage Gerichtsverwertbar Auf einer ehemaligen, bereits abgetragenen Grünfläche in der Abfahrt entsteht derzeit der Platz, wo alle Ertappten später ihre Fahrzeuge abstellen müssen. Dort befindet sich auch die zweite Waage, die die offizielle und gerichtsverwertbare Messung des Lkw-Gewichts vornimmt.

„Allein die reine Herstellung der ersten Anlage hat etwa fünf Millionen Euro gekostet. Bei der zweiten in Richtung Venlo wird es noch etwas mehr sein“, weiß Peter Belusa vom Landesbetrieb.