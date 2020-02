Traditionelle Karnevalsveranstaltung im Duisburger Ratssaal : Applaus für ernste Worte beim Prinzenfrühstück

Prinz Sascha und Oberbürgermeister Sören Link als Dr Emmett Brown beim Prinzenfrühstück im Rathaus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mit einer Gedenkminute für die Opfer des Anschlags in Hanau startete am Rosenmontag das traditionelle „Prinzenfrühstück“ im Duisburger Rathaus. Die ausgefallenen Karnevalszüge in Hamborn und Serm werden nicht nachgeholt.

Heiterkeit und Applaus bei der gereimten Rede des Oberbürgermeisters sind bei diesem Anlass keine Seltenheit. In diesem Jahr war alles ein wenig anders. So waren es eher ernste Gedanken, die an diesem Morgen für langanhaltenden Beifall sorgten. Im Hinblick auf die Kommunalwahl im September reimte OB Sören Link: „Euch allen will ich heute raten, das Wichtigste: Wählt Demokraten! Denn „rechts“ zu wählen heißt auch immer: Es wird nichts besser, sondern schlimmer!“ Auch Prinz Sascha warnte davor „Rattenfängern“ auf den Leim zu gehen: „Duisburg ist anders, Duisburg ist bunt!“, sagte er mit inzwischen reichlich ramponierter Stimme – und bekam dafür ebenfalls viel Applaus. Vor dem Beginn des heiteren Teil gedachten die Jecken im vollen Ratssaal mit einer Gedenkminute der Opfer des rechtsextremistisch motivierten Anschlags in Hanau.

Als „Dr. Emmett Brown“ aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ reiste Link anschließend gedanklich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Zukunft malte er besonders rosa. Die Online-Terminvergabe beim Straßenverkehrsamt kommentierte er mit den Worten „... auch geht kein halber Tag mehr drauf, zur Ummeldung beim Fahrzeugkauf“. Logistik gebe es auch zukünftig, aber keine Belastung der Bürger durch LKW-Verkehr mehr: „Kein Bürger wird in Duisburg mehr, behelligt hier vom Schwerverkehr!“

Der Nahverkehrsplan werde nachgebessert: „ÖPNV heißt jetzt Genuss, verlässlich fahren Bahn und Bus, die Taktungs-Lücke ist verschwunden, und jeder Ortsteil angebunden.“ Das Projekt „The Curve“ im Innenhafen werde verwirklicht – wenn auch erst in einiger Zukunft: „Zunächst ist Schluss mit dem Projekt, in dem jedoch ne Menge steckt, an Stadtentwicklungspotenzial. Ich weiß: Es klappt bei nächsten Mal!“ Zu 6-Seen-Wedau hieß es: „Das Seequartier mit Uferpark, macht Duisburg attraktiv und stark. Es gibt, so kann ich euch berichten, dort Platz für alle Mieterschichten, und hat zudem, so wie gedacht, Einwohnerzuwachs eingebracht.“

Die Stimmung im Ratssaal war am Rosenmontag ausgesprochen gut. Foto: Mike Michel

Die am Tulpensonntag ausgefallenen Karnevalszüge in Serm und Hamborn werden nicht zu einem späteren Termin nachgeholt. Es gebe keine Überlegungen, die Umzüge im Frühjahr starten zu lassen, heißt es vom Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK). „Heiligabend kann man auch nicht an einem anderen Tag feiern“, so Ex-Prinz Bodo Malsch.

