Bahnstreik in Duisburg Züge fallen aus – Pendler bleiben gelassen

Der Abfahrtsmonitor am Haupteingang des Hauptbahnhofs zeigt es am Morgen an: Ein Flixtrain und ein ICE fahren nach Berlin – ansonsten gibt es keinerlei Fernzüge. Viele Reisende hatten sich offenbar darauf eingestellt. Vor dem Informationsschalter gab es keine Schlange, was an früheren Streiktagen häufiger der Fall war.